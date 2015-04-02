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Ирония Судьбы. Продолжение Ирония Судьбы. Продолжение
Киноафиша Фильмы Ирония Судьбы. Продолжение Отзывы о фильме «Ирония Судьбы. Продолжение»
Ирония Судьбы. Продолжение 2008 / Россия
7.0 Оцените
204 голоса Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Ирония Судьбы. Продолжение»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Тимур Бекмамбетов и его друзья-продюсеры с Первого канала умудрились повторить одну и ту же – рязановскую – шутку даже не дважды, а трижды, поскольку в финале герой Хабенского, как бы взлетев по направлению к Москве, в результате опять оказывается в Петербурге, несмотря на то что он уже проделал точно такой же трюк в начале фильма. Поистине, если бы Александр Радищев и Александр Пушкин, путешествовавшие из Петербурга в Москву и из Москвы в Петербург соответственно, летали самолетами…

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Абырвалг 2 апреля 2015, 12:51
Нармальное кино будет, не ссыте!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
БОДХИСАТТВА ДЯДЬКО ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Покайтесь грешники и вохлюбите вторую часть "Иронии судьбы"! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
БОДХИСАТТВА ДЯДЬКО ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
На сайте http://www.ironiasudbi.ru/ произошел якобы взлом и висит сейчас следующее "Граждане России!

21 ДЕКАБРЯ - День Памяти Сапармурата Туркменбаши Великого.

Все массовые мероприятия отменены! Пойдем, душа моя, пройдемся по стране,

Есть львы могучие в груди твоей, туркмен!

Всех угнетенных час настал теперь вполне, -

Как сам Джелаледдин, лихих мужей, туркмен!

Тысячекрылый конь обгонит все ветра,

Все горы облететь на скакуне пора,

Прапращуры твои - Священная Гора,

Их триста шестьдесят - учителей, туркмен!



(Сапармурат Ниязов)



Сайт взломан группой "Горкут"!



P.S. Джохан Реджеповна Поллыева - Туркменская поэтесса. Не смейте называть ее чеченкой!"

p.s. Ай да Эрнст, ай да сукин сын! Это же надо так отжечь - реклама в инете фильма получилась бесподобной и перед премьерой первый канал ну просто суперперл выбросил. Топорненько конечно, но все же крутая получается у второй "Иронии судьбы" компания рекламная.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Макс2008 2 апреля 2015, 12:51
ребята,ну что ж такая злоба сквозит во многих сообщениях.Ну не нравится - не смотрите!Вот вы все восхищаетесь зарубежной кинопродукцией,ну поучитесь у людей,живущих там уважению к своей истории,к своему прошлому.Нет,мы все хаим!Все плохо!Даже первую "Иронию судьбы" успели раскритиковать.Конечно,не все в состоянии понять тонкий юмор,лиричную атмосферу,высокую поэзию,ну так имейте хотя бы уважение к фильму,который любят очень многие.Я считаю,что фильм прекрасный!С грустью,конечно,вынужден согласиться,что теперь другое время,другие люди,другая жизнь.Но я не так уж стар,мне 28.И я люблю старые фильмы.Они наполнены светом,они сняты с уважением к людям,с любовью.Если вам нравится больше "Реальная любовь" смотрите наздоровье(кстати, симпатичный фильм),но уважайте право людей любить другие фильмы,другую музыку.Я не смотрел еще вторую часть,не думаю,что она удивит в положительном смысле,но почитал Ваши сообщения и просто стало обидно,что вы топчете чужое мнение,топчете тонкую,легкую иронию,которая царит в первом фильме и которую далеко не каждый режиссер в состоянии создать.Сейчас не модно верить в любовь,ждать чуда и смеяться над собой.Но будем все-таки оставаться людьми!С наступающим всех Вас!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
бекфан_дядько_дарт 2 апреля 2015, 12:51
48,5 миллионов зеленых. Даже если Эрнст и приписал миллиончиков 10, то все равно рекорд. А учитывая, что гневные посты пишут полтора землекопа, то опять-таки радостно за Бекмамбетова. Жду теперь "Wanted". ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
дядько_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Migerka от 16/01/2008 - 09:37:34


Почетный титул "безумный спорщик КА" я передаю Мигерке и удаляюсь на покой. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
дартище 2 апреля 2015, 12:51
Этот славный фильм прокатывается уже 7 неделю, а по данным викенда еще не вылетел из пятерки лидеров и занимае почетное 5 место. Еще чуть-чуть и будет ровно 50 миллионов долларов по России. А 7 февраля вроде как уже DVD подгонят лицензионный и все заинтересованное народонаселение сможет снова окунуться в этот потрясающий фильм.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
дартище 2 апреля 2015, 12:51
Шутить изволите. ✊ У фильма адская выносливость и на DVD он тоже всем кузькину мать покажет, а потом и потелеку. И никакие Федя с Никитой в ближайшее время своими островами и солнцами не затмят славы великого фильма.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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