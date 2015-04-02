Наша рецензия

Тимур Бекмамбетов и его друзья-продюсеры с Первого канала умудрились повторить одну и ту же – рязановскую – шутку даже не дважды, а трижды, поскольку в финале герой Хабенского, как бы взлетев по направлению к Москве, в результате опять оказывается в Петербурге, несмотря на то что он уже проделал точно такой же трюк в начале фильма. Поистине, если бы Александр Радищев и Александр Пушкин, путешествовавшие из Петербурга в Москву и из Москвы в Петербург соответственно, летали самолетами…