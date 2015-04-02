Тимур Бекмамбетов и его друзья-продюсеры с Первого канала умудрились повторить одну и ту же – рязановскую – шутку даже не дважды, а трижды, поскольку в финале герой Хабенского, как бы взлетев по направлению к Москве, в результате опять оказывается в Петербурге, несмотря на то что он уже проделал точно такой же трюк в начале фильма. Поистине, если бы Александр Радищев и Александр Пушкин, путешествовавшие из Петербурга в Москву и из Москвы в Петербург соответственно, летали самолетами…
21 ДЕКАБРЯ - День Памяти Сапармурата Туркменбаши Великого.
Все массовые мероприятия отменены! Пойдем, душа моя, пройдемся по стране,
Есть львы могучие в груди твоей, туркмен!
Всех угнетенных час настал теперь вполне, -
Как сам Джелаледдин, лихих мужей, туркмен!
Тысячекрылый конь обгонит все ветра,
Все горы облететь на скакуне пора,
Прапращуры твои - Священная Гора,
Их триста шестьдесят - учителей, туркмен!
(Сапармурат Ниязов)
Сайт взломан группой "Горкут"!
P.S. Джохан Реджеповна Поллыева - Туркменская поэтесса. Не смейте называть ее чеченкой!"
p.s. Ай да Эрнст, ай да сукин сын! Это же надо так отжечь - реклама в инете фильма получилась бесподобной и перед премьерой первый канал ну просто суперперл выбросил. Топорненько конечно, но все же крутая получается у второй "Иронии судьбы" компания рекламная.
Почетный титул "безумный спорщик КА" я передаю Мигерке и удаляюсь на покой. ✊
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