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Дневники няни Дневники няни
Киноафиша Фильмы Дневники няни Дневники няни, 2007: актеры и роли
The Nanny Diaries Дневники няни 2007 / США
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Дневники няни, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Шэри Спрингер Берман Роберт Пульчини Robert Pulcini
В ролях
Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson Лора Линни Лора Линни Laura Linney Алишиа Кис Алишиа Кис Alicia Keys Крис Эванс Крис Эванс Chris Evans Донна Мерфи Donna Murphy Пол Джаматти Пол Джаматти Paul Giamatti Николас Арт Nicholas Art Натан Корддри Кэйди Хаффман Брэнди Родерик Нина Гарбирас Nina Garbiras Джудит Робертс Элисон Райт Элисон Райт Alison Wright Хезер Симмс Сакина Джэффри Сакина Джэффри Sakina Jaffrey Джули Уайт Julie White Никола Барбер Nicola Barber Джон Хенри Кокс Джоанна Хаймболд Кэйтлин Хопкинс Илэна Ливайн Стивен О' Рейлли Марла Сучаретца Джеймс Урбаняк Джеймс Урбаняк James Urbaniak
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