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Дневники няни
Дневники няни, 2007: актеры и роли
The Nanny Diaries
Дневники няни
2007 / США
7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Дневники няни, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Шэри Спрингер Берман
Роберт Пульчини
Robert Pulcini
В ролях
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Лора Линни
Laura Linney
Алишиа Кис
Alicia Keys
Крис Эванс
Chris Evans
Донна Мерфи
Donna Murphy
Пол Джаматти
Paul Giamatti
Николас Арт
Nicholas Art
Натан Корддри
Кэйди Хаффман
Брэнди Родерик
Нина Гарбирас
Nina Garbiras
Джудит Робертс
Элисон Райт
Alison Wright
Хезер Симмс
Сакина Джэффри
Sakina Jaffrey
Джули Уайт
Julie White
Никола Барбер
Nicola Barber
Джон Хенри Кокс
Джоанна Хаймболд
Кэйтлин Хопкинс
Илэна Ливайн
Стивен О'
Рейлли
Марла Сучаретца
Джеймс Урбаняк
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