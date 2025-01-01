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Киноафиша Фильмы День и ночь

День и ночь

Yom Valayla 18+
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О фильме

Фильм занял первое место на 7-ом Международном фестивале неигрового кино «Докавив»-2005, прошедшем в Тель-Авивской синематеке, в категории «Лучший документальный фильм». Жюри конкурса отметило выдающийся талант создателей ленты, деликатный и уважительный подход к образам, умение без сентиментальности передать глубокие и волнующие чувства.

Первое сентября, первый учебный день в школе, автобус, расставание с отцом, большой ранец, маленькая девочка. Ворота открываются - новый класс, 250 девочек – по 6 в комнате, одна молитва в день, два телефона-автомата, родители очень далеко. «Днем я не скучаю – только ночью»…

Фильм Сивана Арбель рассказывает о первом дне девочки в интернате, а параллельно с этим – о воспитаннице интерната, которая впервые после 35-тилетнего перерыва возвращается туда, где прошло ее детство. Исследуя уникальные архивные документы, автор повествует об Интернате им. Вайнгертена, основанном в 1902 году. Сегодня в нем учатся религиозные девочки. Руководит интернатом – Раввин Вайнгертен – он представитель третьего поколения Вайнгертенов, основавших это учебное заведение. Ортодоксальный человек, избравший Януша Корчака своим кумиром и посвятивший всю свою жизнь детям.

Страна Израиль
Продолжительность 50 минут
Год выпуска 2005
Другие названия
Yom Valayla, Day & Night
Режиссер
Сиван Арбель
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