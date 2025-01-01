Первое сентября, первый учебный день в школе, автобус, расставание с отцом, большой ранец, маленькая девочка. Ворота открываются - новый класс, 250 девочек – по 6 в комнате, одна молитва в день, два телефона-автомата, родители очень далеко. «Днем я не скучаю – только ночью»…

Фильм Сивана Арбель рассказывает о первом дне девочки в интернате, а параллельно с этим – о воспитаннице интерната, которая впервые после 35-тилетнего перерыва возвращается туда, где прошло ее детство. Исследуя уникальные архивные документы, автор повествует об Интернате им. Вайнгертена, основанном в 1902 году. Сегодня в нем учатся религиозные девочки. Руководит интернатом – Раввин Вайнгертен – он представитель третьего поколения Вайнгертенов, основавших это учебное заведение. Ортодоксальный человек, избравший Януша Корчака своим кумиром и посвятивший всю свою жизнь детям.