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Роботы
Роботы, 2005: актеры и роли
Robots
Роботы
2005 / США
6.7
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Роботы, 2005: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Карлос Салдана
Carlos Saldanha
Крис Уэдж
Chris Wedge
В ролях
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Холли Берри
Halle Berry
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
Робин Уильямс
Robin Williams
Джим Бродбент
Jim Broadbent
Аманда Байнс
Amanda Bynes
Джейми Кеннеди
Jamie Kennedy
Пол Джаматти
Paul Giamatti
Дженнифер Кулидж
Jennifer Coolidge
Дэн Хедайя
Dan Hedaya
Харлэнд Уильямс
Дайэнн Уист
Dianne Wiest
Мэл Брукс
Mel Brooks
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Переводчик
Рецензия
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