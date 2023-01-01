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Роботы Роботы
Киноафиша Фильмы Роботы Роботы, 2005: актеры и роли
Robots Роботы 2005 / США
6.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Роботы, 2005: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Карлос Салдана Карлос Салдана Carlos Saldanha Крис Уэдж Крис Уэдж Chris Wedge
В ролях
Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Холли Берри Холли Берри Halle Berry Стэнли Туччи Стэнли Туччи Stanley Tucci Робин Уильямс Робин Уильямс Robin Williams Джим Бродбент Джим Бродбент Jim Broadbent Аманда Байнс Аманда Байнс Amanda Bynes Джейми Кеннеди Джейми Кеннеди Jamie Kennedy Пол Джаматти Пол Джаматти Paul Giamatti Дженнифер Кулидж Дженнифер Кулидж Jennifer Coolidge Дэн Хедайя Дэн Хедайя Dan Hedaya Харлэнд Уильямс Дайэнн Уист Дайэнн Уист Dianne Wiest Мэл Брукс Мэл Брукс Mel Brooks
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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