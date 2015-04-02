Наша рецензия

Три премьеры подряд мне на удивление везло: «Малышка на миллион», «Кукольник» и «Заложник» были полноценными произведениями искусства. «Бой с тенью», составивший типа конкуренцию «Малышке на миллион», опустил меня с блаженных небес на грязную, промозглую и неприветливую землю. Если сказать кратко и честно, минуя заискивающую интеллигентскую вежливость и никому не нужный патриотизм, «Бой с тенью» – полный отстой, вдобавок ко всему не по чину претенциозный и нагло запускающий руку в зрительский…