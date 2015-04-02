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Бой с тенью Бой с тенью
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Boy s tenyu Бой с тенью 2005 / Россия
7.7 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Бой с тенью»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Три премьеры подряд мне на удивление везло: «Малышка на миллион», «Кукольник» и «Заложник» были полноценными произведениями искусства. «Бой с тенью», составивший типа конкуренцию «Малышке на миллион», опустил меня с блаженных небес на грязную, промозглую и неприветливую землю. Если сказать кратко и честно, минуя заискивающую интеллигентскую вежливость и никому не нужный патриотизм, «Бой с тенью» – полный отстой, вдобавок ко всему не по чину претенциозный и нагло запускающий руку в зрительский…

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Комментарии Обсудить в чате
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Heinrich 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел фильм, первое что пришло в голову когда фильм закончился: Лучше бы Алексей Сидоров умер после того как снял Бригаду. Тогда о нём бы осталась хорошая память. Фильм не хороший и не плохой, он НИКАКОЙ.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гость 2 апреля 2015, 12:51
А по моему отличный фильм!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Eugene 2 апреля 2015, 12:51
А мне не понравился, если бы его сделали на 1.5 часа а не на 2.5, то было бы может быть получше, а так - не очень. Затянуто и слишком много лишних пауз + сам сюжет хромает - стандартный набор.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Саша 2 апреля 2015, 12:51
Выиграешь, подарю!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
HE6opMaH 2 апреля 2015, 12:51
Сходил, хотя и не очень хотел... Фильм не понравился ВООБЩЕ! Советую не смотреть...Через чур накрутили всего... Драки, ограбления, любовь... вообщем хотели сделать что-то неординарное а вошло не-то-не-сё... ИМХО...✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гость 2 апреля 2015, 12:51
Мне очень понравился фильм, смотрели на одном дыхании, легко

и без напряга.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Иван 2 апреля 2015, 12:51
Долой фильмы пробандюков!!! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Morrr812 2 апреля 2015, 12:51
Фильм - лажа, смотрел - чуть не заснул, до этого смотрел "Заложника" с Брюсом - Дык гораздо интересннее, а наш - стандартная затянутость, Гамбит гораздо лучше.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
vesta 2 апреля 2015, 12:51
мне понравился фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
удивлённая 2 апреля 2015, 12:51
Честно говоря, идти не хотелось, но МЧ всё-таки затащил в кинотеатр😓 . Я уж приготовилась скучать, но первые кадры так меня захватили✊ , что отпустили только когда пошли титры. Неожидала и не думала, что наши российские киношники могут так снимать. Я была приятно удивлена. Фильм получился ✊ . Обязательно куплю DVD.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
человек 2 апреля 2015, 12:51
стойте ,стойте те кто ещё не ходил на бой с тенью.Почитал я тут на досуге в форуме мнения об этом фильме и отлоржились почему-то у меня в голове только хорошие отзывы, НО прийдя в кинозал со знакомыми и просидев 2 часа смотря абсолютно натянутый сюжет, музыку в тему инет, какие-то надуманные речёвки я понял(на 15 минуте), что этот фильм удачно разрекламированное гав.... И не в коем случае не тратье деньги в кинотеатр на это



ВСЕГО.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fair152 2 апреля 2015, 12:51
прочитав рецензию на этом сайте, сложтлось впечатление, что автор заядлый неудачник, ненавидящий все и всех вокруг
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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