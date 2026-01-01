«Великолепный век» показал не все: эти два продукта были строго-настрого запрещены в гареме Сулеймана

«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)

Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино

Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей

Целуются все! Но только знаток угадает, кто и в каком фильме – вспомните 6 кинолент СССР по любовным сценам (тест)

В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете

Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут

В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь

Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина

«Первый отдел 5» на подходе, а НТВ уже снимает новый хит: тоже «отдел», но на сей раз «Разбойный»