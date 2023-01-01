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Мольер
Мольер, 2007: актеры и роли
Moliere
Мольер
2007 / Франция
7.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Мольер, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лоран Тирар
Laurent Tirard
В ролях
Ромен Дюрис
Romain Duris
Людивин Санье
Ludivine Sagnier
Фабрис Лукини
Fabrice Luchini
Лаура Моранте
Laura Morante
Эдуар Баэр
Филип Дю Жанеран
Фанни Валетт
Fanny Valette
Мелани Дос Сантос
Гонзаг Рекильяр
Гилиан Петровски
Ари Эльмалех
Эрик Бергер
Éric Berger
Энн Суарес
Николя Воде
Изабель Кобер
Пьер ЛаПлас
Pierre Laplace
Жан-Мишель Лами
Jean-Michel Lahmi
Мари Гили-Пьер
Marie Gili-Pierre
Ив Робин
Жан-Клод Джей
Jean-Claude Jay
Аннелиз Эм
Annelise Hesme
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