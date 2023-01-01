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Мольер Мольер
Киноафиша Фильмы Мольер Мольер, 2007: актеры и роли
Moliere Мольер 2007 / Франция
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Мольер, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лоран Тирар Лоран Тирар Laurent Tirard
В ролях
Ромен Дюрис Ромен Дюрис Romain Duris Людивин Санье Людивин Санье Ludivine Sagnier Фабрис Лукини Фабрис Лукини Fabrice Luchini Лаура Моранте Лаура Моранте Laura Morante Эдуар Баэр Филип Дю Жанеран Фанни Валетт Фанни Валетт Fanny Valette Мелани Дос Сантос Гонзаг Рекильяр Гилиан Петровски Ари Эльмалех Эрик Бергер Éric Berger Энн Суарес Николя Воде Изабель Кобер Пьер ЛаПлас Pierre Laplace Жан-Мишель Лами Жан-Мишель Лами Jean-Michel Lahmi Мари Гили-Пьер Мари Гили-Пьер Marie Gili-Pierre Ив Робин Жан-Клод Джей Jean-Claude Jay Аннелиз Эм Аннелиз Эм Annelise Hesme
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