Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Круче некуда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гол 2. Жизнь как мечта Гол 2. Жизнь как мечта
Киноафиша Фильмы Гол 2. Жизнь как мечта Гол 2. Жизнь как мечта, 2007: актеры и роли
Goal II: Living the Dream Гол 2. Жизнь как мечта 2007 / Великобритания
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Гол 2. Жизнь как мечта, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хауме Кольет-Серра Хауме Кольет-Серра Jaume Collet-Serra
В ролях
Куно Беккер Алессандро Нивола Алессандро Нивола Alessandro Nivola Анна Фрил Анна Фрил Anna Friel Стивен Диллэйн Стивен Диллэйн Stephen Dillane Рутгер Хауэр Рутгер Хауэр Rutger Hauer Элизабет Пенья Элизабет Пенья Elizabeth Peña Фрэнсис Барбер Фрэнсис Барбер Frances Barber Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм David Beckham Зинедин Зидан Мириам Колон Míriam Colón Леонор Варела Леонор Варела Leonor Varela Ник Кэннон Ник Кэннон Nick Cannon Альфредо Родригес Майк Джеффрис Mike Jefferies Уильям Бек William Beck Эмма Филд-Рэйнер Emma Field-Rayner Сезар Жулио Баптиста Икер Касиллас Джон Гомес John Gomes Рауль Гонсалес Хосе Мария Гутиеррес Кармело Гомес Carmelo Gómez Стив МакМанаман Steve McManaman Франсиско Павон Francisco Pavón Серхио Рамос Робиньо Robinho Роналдо Ronaldo Мичел Сальгадо Míchel Salgado Майкл Оуэн Michael Owen Шон Пертуи Шон Пертуи Sean Pertwee Киран О`Брайэн Маргарет О’Брайэн Margaret O'Brien
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Чарли и фантастическая четверка
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Заклятье. Незаконченная глава
Заклятье. Незаконченная глава
2022, Великобритания, триллер
Related video
Наталья Андреевна из Comedy Woman стала живой куклой: от этих кадров отвиснет челюсть
Сирота при живой матери: дочь Вертинской выросла на редкость красивой (фото)
Вы помните Фрейндлих «мымрой», а ведь в молодости она была прехорошенькой (фото)
Спорим, вы не знали, кто Золушка по национальности на самом деле? Угадать невозможно
Умели в СССР отдыхать: сейчас не каждый позволит себе отпуск, как у Василия из фильма «Любовь и голуби»
Всегда был мужичком: ахнете, увидев Евгения Леонова в молодости (фото)
Караченцова с красоткой разлучили интриги: пришлось довольствоваться Поргиной
Его называли самым уродливым актером СССР: сейчас у вас язык не повернется так сказать
В бабуле из «Улиц разбитых фонарей» красавицу не признали: по ней сходил с ума весь СССР
С тюнингом перебор вышел: какой была Успенская до пластики (честное фото)
Не зря Джигарханян любил ее полвека: вдова артиста в 80 лет выглядит как девочка
Народ в ужасе: из дома Гузеевой за 60 млн рублей хочется бежать и не оглядываться
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше