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Гол 2. Жизнь как мечта
Гол 2. Жизнь как мечта, 2007: актеры и роли
Goal II: Living the Dream
Гол 2. Жизнь как мечта
2007 / Великобритания
7.4
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Гол 2. Жизнь как мечта, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хауме Кольет-Серра
Jaume Collet-Serra
В ролях
Куно Беккер
Алессандро Нивола
Alessandro Nivola
Анна Фрил
Anna Friel
Стивен Диллэйн
Stephen Dillane
Рутгер Хауэр
Rutger Hauer
Элизабет Пенья
Elizabeth Peña
Фрэнсис Барбер
Frances Barber
Дэвид Бекхэм
David Beckham
Зинедин Зидан
Мириам Колон
Míriam Colón
Леонор Варела
Leonor Varela
Ник Кэннон
Nick Cannon
Альфредо Родригес
Майк Джеффрис
Mike Jefferies
Уильям Бек
William Beck
Эмма Филд-Рэйнер
Emma Field-Rayner
Сезар Жулио Баптиста
Икер Касиллас
Джон Гомес
John Gomes
Рауль Гонсалес
Хосе Мария Гутиеррес
Кармело Гомес
Carmelo Gómez
Стив МакМанаман
Steve McManaman
Франсиско Павон
Francisco Pavón
Серхио Рамос
Робиньо
Robinho
Роналдо
Ronaldo
Мичел Сальгадо
Míchel Salgado
Майкл Оуэн
Michael Owen
Шон Пертуи
Sean Pertwee
Киран О`Брайэн
Маргарет О’Брайэн
Margaret O'Brien
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Переводчик
Рецензия
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