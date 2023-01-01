Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мармадюк" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Немножко беременна Немножко беременна
Киноафиша Фильмы Немножко беременна Немножко беременна, 2006: актеры и роли
Knocked Up Немножко беременна 2006 / США
7.4 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Немножко беременна, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джадд Апатоу Джадд Апатоу Judd Apatow
В ролях
Кэтрин Хейгл Кэтрин Хейгл Katherine Heigl Сет Роген Сет Роген Seth Rogen Пол Радд Пол Радд Paul Rudd Лесли Манн Лесли Манн Джей Барушель Джей Барушель Jay Baruchel Джона Хилл Джона Хилл Jonah Hill Джейсон Сигел Джейсон Сигел Jason Segel Мартин Старр Мартин Старр Martin Starr Шарлин Йи Шарлин Йи Charlyne Yi Алан Тьюдик Алан Тьюдик Alan Tudyk Оуэн Уилсон Оуэн Уилсон Owen Wilson Стив Карелл Стив Карелл Steve Carell Тим Бэгли Тим Бэгли Tim Bagley Брианна Браун Brianna Brown Дж.П. Ману Адам Скотт Адам Скотт Adam Scott Кристен Уиг Кристен Уиг Kristen Wiig Джоанна Кернс Joanna Kerns Айрис Апатоу Мод Апатов Билл Хейдер Билл Хейдер Bill Hader Харольд Рэмис
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App