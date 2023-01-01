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Немножко беременна
Немножко беременна, 2006: актеры и роли
Knocked Up
Немножко беременна
2006 / США
7.4
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 6.9
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Немножко беременна, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джадд Апатоу
Judd Apatow
В ролях
Кэтрин Хейгл
Katherine Heigl
Сет Роген
Seth Rogen
Пол Радд
Paul Rudd
Лесли Манн
Джей Барушель
Jay Baruchel
Джона Хилл
Jonah Hill
Джейсон Сигел
Jason Segel
Мартин Старр
Martin Starr
Шарлин Йи
Charlyne Yi
Алан Тьюдик
Alan Tudyk
Оуэн Уилсон
Owen Wilson
Стив Карелл
Steve Carell
Тим Бэгли
Tim Bagley
Брианна Браун
Brianna Brown
Дж.П. Ману
Адам Скотт
Adam Scott
Кристен Уиг
Kristen Wiig
Джоанна Кернс
Joanna Kerns
Айрис Апатоу
Мод Апатов
Билл Хейдер
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