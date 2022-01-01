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Повесть о настоящем человеке Повесть о настоящем человеке
Киноафиша Фильмы Повесть о настоящем человеке Повесть о настоящем человеке, 1948: актеры и роли
Повесть о настоящем человеке 1948 / СССР
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Повесть о настоящем человеке, 1948: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Столпер Александр Столпер
В ролях
Павел Кадочников Павел Кадочников Николай Охлопков Nikolay Okhlopkov Алексей Дикий Aleksei Dikiy Василий Меркурьев Василий Меркурьев Vasili Merkuryev Тамара Макарова Тамара Макарова Людмила Целиковская Lyudmila Tselikovskaya Лев Свердлин Lev Sverdlin Александр Михайлов Александр Михайлов Борис Бабочкин Boris Babochkin Любовь Соколова Любовь Соколова Lyubov Sokolova
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