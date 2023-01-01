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Восход тьмы
Восход тьмы, 2007: актеры и роли
The Dark Is Rising
Восход тьмы
2007 / США
6.2
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
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Восход тьмы, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Л. Каннингэм
David L. Cunningham
В ролях
Иэн МакШэйн
Ian McShane
Кристофер Экклстон
Christopher Eccleston
Уэнди Крюсон
Грегори Смит
Gregory Smith
Джонатан Джексон
Джеймс Космо
James Cosmo
Амелия Уорнер
Amelia Warner
Фрэнсис Конрой
Frances Conroy
Джим Пиддок
Jim Piddock
Александр Людвиг
Alexander Ludwig
Дрю Тайлер Белл
Drew Tyler Bell
Эмма Локхарт
Emma Lockhart
Марк Донован
Mark Donovan
Джон Бенжамин Хикки
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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