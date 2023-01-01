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Восход тьмы Восход тьмы
Киноафиша Фильмы Восход тьмы Восход тьмы, 2007: актеры и роли
The Dark Is Rising Восход тьмы 2007 / США
6.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Восход тьмы, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Л. Каннингэм Дэвид Л. Каннингэм David L. Cunningham
В ролях
Иэн МакШэйн Ian McShane Кристофер Экклстон Кристофер Экклстон Christopher Eccleston Уэнди Крюсон Грегори Смит Грегори Смит Gregory Smith Джонатан Джексон Джеймс Космо Джеймс Космо James Cosmo Амелия Уорнер Амелия Уорнер Amelia Warner Фрэнсис Конрой Фрэнсис Конрой Frances Conroy Джим Пиддок Jim Piddock Александр Людвиг Александр Людвиг Alexander Ludwig Дрю Тайлер Белл Drew Tyler Bell Эмма Локхарт Emma Lockhart Марк Донован Mark Donovan Джон Бенжамин Хикки
Переводчик
Переводчик
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Вызов
Вызов
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