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Красный отель
Отзывы о фильме «Красный отель»
Auberge rouge, Le
Красный отель
2007 / Франция
7.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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euphoria_me
2 апреля 2015, 12:51
а не подскажите продолжительность фильма?
2 апреля 2015, 12:51
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RainWalker
2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм в духе лучших французских комедий. Не пожалеете потраченного времени и денег и напротив поднимете себе настроение. Рассказывать что либо неимеет смысла надо идти и смотреть!!!
Очень странно, что этот фильм показывают в относительно небольшом количестве залов, ибо ничего более достойного, из фильмов рассчитанных на массового зрителя, сейчас в прокате нет.
9.5 из 10!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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RainWalker
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (euphoria_me, 10/12/2007 - 19:48:16):
а не подскажите продолжительность фильма?
Около 95 минут.
2 апреля 2015, 12:51
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RainWalker
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Paul, 12/12/2007 - 19:09:36):
не самый страшный ужастик
Цитата (Paul, 12/12/2007 - 19:18:49):
(и он вовсе не такой смешной, как здесь его малюют
Сколько надо выпить и скурить, чтобы назвать это кино ужастиком? ✊
В фильме действительно отсутствуют шутки, от которых падаешь с кресла это, правда (обычно их роль в фильмах играет туалетный юмор, но тут его нет), но зато весь фильм с лица не сползает улыбка и после просмотра настроение поднимается в разы сплошной позитифф ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Очень странно, что этот фильм показывают в относительно небольшом количестве залов, ибо ничего более достойного, из фильмов рассчитанных на массового зрителя, сейчас в прокате нет.
9.5 из 10!!!
Около 95 минут.
Цитата (Paul, 12/12/2007 - 19:18:49):(и он вовсе не такой смешной, как здесь его малюют
Сколько надо выпить и скурить, чтобы назвать это кино ужастиком? ✊
В фильме действительно отсутствуют шутки, от которых падаешь с кресла это, правда (обычно их роль в фильмах играет туалетный юмор, но тут его нет), но зато весь фильм с лица не сползает улыбка и после просмотра настроение поднимается в разы сплошной позитифф ✊
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