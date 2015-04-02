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Красный отель Красный отель
Киноафиша Фильмы Красный отель Отзывы о фильме «Красный отель»
Auberge rouge, Le Красный отель 2007 / Франция
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Красный отель»

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euphoria_me 2 апреля 2015, 12:51
а не подскажите продолжительность фильма?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
RainWalker 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм в духе лучших французских комедий. Не пожалеете потраченного времени и денег и напротив поднимете себе настроение. Рассказывать что либо неимеет смысла надо идти и смотреть!!!

Очень странно, что этот фильм показывают в относительно небольшом количестве залов, ибо ничего более достойного, из фильмов рассчитанных на массового зрителя, сейчас в прокате нет.

9.5 из 10!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
RainWalker 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (euphoria_me, 10/12/2007 - 19:48:16):а не подскажите продолжительность фильма?

Около 95 минут.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
RainWalker 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Paul, 12/12/2007 - 19:09:36):не самый страшный ужастик

Цитата (Paul, 12/12/2007 - 19:18:49):(и он вовсе не такой смешной, как здесь его малюют

Сколько надо выпить и скурить, чтобы назвать это кино ужастиком? ✊



В фильме действительно отсутствуют шутки, от которых падаешь с кресла это, правда (обычно их роль в фильмах играет туалетный юмор, но тут его нет), но зато весь фильм с лица не сползает улыбка и после просмотра настроение поднимается в разы сплошной позитифф ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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