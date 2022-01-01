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Минин и Пожарский
Минин и Пожарский, 1939: актеры и роли
Минин и Пожарский
1939 / СССР
6.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Минин и Пожарский, 1939: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Всеволод Пудовкин
Vsevolod Pudovkin
Михаил Доллер
В ролях
Александр Ханов
Борис Ливанов
Борис Чирков
Анатолий Горюнов
Лев Свердлин
Lev Sverdlin
Владимир Москвин
Vladimir Moskvin
Сергей Комаров
Лев Фенин
Михаил Астангов
Иван Чувелев
Владимир Дорофеев
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