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Минин и Пожарский
Киноафиша Фильмы Минин и Пожарский Минин и Пожарский, 1939: актеры и роли
Минин и Пожарский 1939 / СССР
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Минин и Пожарский, 1939: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Всеволод Пудовкин Vsevolod Pudovkin Михаил Доллер
В ролях
Александр Ханов Борис Ливанов Борис Ливанов Борис Чирков Борис Чирков Анатолий Горюнов Лев Свердлин Lev Sverdlin Владимир Москвин Vladimir Moskvin Сергей Комаров Лев Фенин Михаил Астангов Иван Чувелев Владимир Дорофеев Елизавета Кузюрина Yelizaveta Kuzyurina Нина Никитина Петр Соболевский
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