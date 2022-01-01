Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сапсан 3D Сапсан 3D
Киноафиша Фильмы Сапсан 3D Сапсан 3D, 2010: актеры и роли
Сапсан 3D 2010 / Россия
мало голосов Оцените
6 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Сапсан 3D, 2010: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Максим Свешников Максим Свешников Вадим Свешников Вадим Свешников Vadim Sveshnikov
В ролях
Константин Хабенский Константин Хабенский Лилия Кондрова Рената Литвинова Рената Литвинова Алексей Горбунов Алексей Горбунов Василий Уткин Василий Уткин Виктор Гусев Олег Табаков Олег Табаков
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Related video
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши