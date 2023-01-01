Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Хитровка. Знак четырёх" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чертов мобильник Чертов мобильник
Киноафиша Фильмы Чертов мобильник Чертов мобильник, 2007: актеры и роли
Hellphone Чертов мобильник 2007 / Франция
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Чертов мобильник, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Ют Джеймс Ют James Huth
В ролях
Жан-Баптист Монье Дженнифер Декер Дженнифер Декер Jennifer Decker Бенджамин Джангерс Владимир Консиньи Vladimir Consigny Эдуард Коллин Édouard Collin Баптисте Кайло Жан Дюжарден Жан Дюжарден Jean Dujardin
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Остров иллюзий
Остров иллюзий
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Kinoafisha.info App