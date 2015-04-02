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Глянец
Отзывы о фильме «Глянец»
Gloss
Глянец
2007 / Россия
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Белка
2 апреля 2015, 12:51
Вчера побывала на премьере "Глянца". Здорово всё сделали: шоу, звёзд много, всё красиво и глянцево. Фильму ставлю твердую четвёрку, всё-таки там есть над чем задуматься. Недалёкие люди, которые ждали комедии, вышли из зала с плным ощущением того, что фильм ужасный.
2 апреля 2015, 12:51
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крошка мю
2 апреля 2015, 12:51
по-моему,хороший фильм...вовсе не попса и не дьявол носит прада,а гораздо умнее,тоньше и жестче
2 апреля 2015, 12:51
0
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Д111
2 апреля 2015, 12:51
Хорошее осмысленное кино, на твердую четверку.
2 апреля 2015, 12:51
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Белка
2 апреля 2015, 12:51
Забавное кино. Давно так не смеялись. Смысл получился очень провакационный. Особенно после того, как вышла книга Юлии Высоцкой с одноименным названием. А мы то думали что Юлия девушка из приличной семьи. Хотя и это не помеха. Смущает только такое детальное знание вопроса относительно Пети Листермана. Информация публичная конечно. Но тем не менее интересно сколько же за нее Кончаловский отвалил?✊
2 апреля 2015, 12:51
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Рык
2 апреля 2015, 12:51
Как раз Серебряков, Розанова и обе Арнгольц - отличные роли
а все остальное включае архинеестественную главную героиню - полное дерьмо
и к огромному сожалению для наших фильмов последних 10 лет (кроме м.б. "Острова" это в порядке вещей)
2 апреля 2015, 12:51
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dks-pb
2 апреля 2015, 12:51
нормальный фильм. Смотрел не скучно было.. 2 дня вспоминал.. это плюс. вообщем как играют актеры понравилось. некоторые сцены классные..
2 апреля 2015, 12:51
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Зритель
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение eremeev от 07/09/2007 - 13:52:15
А по-моему фильм настолько плох, что и не фильм это уже. И обсуждать его - себя не уважать как зрителя. Для Кончаловского даже странно. Все-таки он снял что-то достойное.
2 апреля 2015, 12:51
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Читоголик
2 апреля 2015, 12:51
Жалею денег и времени, потраченного на просмотр купленного диска. Почему-то стыдно за Кончаловского. Читала его книгу "Возвышающий обман", где есть глубокий анализ всех снятых им картин и внутренний мир его мне показался богаче, хотя бы с позиции накопленного жизненного опыта... жаль..
2 апреля 2015, 12:51
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и к огромному сожалению для наших фильмов последних 10 лет (кроме м.б. "Острова" это в порядке вещей)
А по-моему фильм настолько плох, что и не фильм это уже. И обсуждать его - себя не уважать как зрителя. Для Кончаловского даже странно. Все-таки он снял что-то достойное.
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