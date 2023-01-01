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Шепот
Шепот, 2006: актеры и роли
Whisper
Шепот
2006 / США
Трейлер
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Шепот, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стюарт Хендлер
Stewart Hendler
В ролях
Джош Холлоуэй
Josh Holloway
Блэйк Вудрафф
Джоэл Эдгертон
Joel Edgerton
Сара Уэйн Кэллис
Sarah Wayne Callies
Эрика-Шэй Гэйр
Шэннон Хэнд
Терил Ротери
Teryl Rothery
Брэд Сайвон
Brad Sihvon
Дьюли Хилл
Dulé Hill
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Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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