Наша рецензия

Режиссер Джеффри Сакс, снимающий фильмы аж с 1979 года, наконец-то дебютировал в кино. Дебютировал – потому что все, что он ставил раньше, проходило по ведомству телевидения и представляло собою либо телесериалы, либо телефильмы. Среди последних значатся, например, «Мессия» (1984), «Хроники Ван Хельсинга» (1997) и «Отелло» (2002). Нужно признать, что дебют вполне удался: «Белый шум», конечно, не шедевр на все времена, но это вполне умная, драматичная, проникновенная и достаточно высокого…