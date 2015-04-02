Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Белый шум
Киноафиша Фильмы Белый шум Отзывы о фильме «Белый шум»
White Noise Белый шум 2005 / Канада / Великобритания / США
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Белый шум»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Режиссер Джеффри Сакс, снимающий фильмы аж с 1979 года, наконец-то дебютировал в кино. Дебютировал – потому что все, что он ставил раньше, проходило по ведомству телевидения и представляло собою либо телесериалы, либо телефильмы. Среди последних значатся, например, «Мессия» (1984), «Хроники Ван Хельсинга» (1997) и «Отелло» (2002). Нужно признать, что дебют вполне удался: «Белый шум», конечно, не шедевр на все времена, но это вполне умная, драматичная, проникновенная и достаточно высокого…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Eugenius 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильмец был вчера понравилось: грамотный сценарий и озвучка - зритель постоянно находится в напряжении.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Полинка 2 апреля 2015, 12:51
Очень понравился фильм!!! Хотя временами было очень страшно!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Антон 2 апреля 2015, 12:51
ПРОСТО ОФИГИТЕЛЬЬНЫЙ ФИЛЬМ!!! СОВЕТУЮ ВСЕМ!!! !!! !!!

ГОВОРИТЬ МНОГО НЕ БУДУ, НАДО СМОТРЕТЬ...

В оБщем советую:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
&Rey 2 апреля 2015, 12:51
Редкостный бредняк
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alex 2 апреля 2015, 12:51
Люди, объясните в чем там вообще дело то? Я ни...а не понял. Че за челы в конце стояли? Че за баба привязана к стулу? Че за бабка, которая неделю до своей смерти уже подавала глав. герою инструкции с того света? Расскажите плз., второй фильм который я не понял. Первый был - Шоссе в никуда Линча.;)



ps. Пропустил начало фильма, буквально 20 мин. Мож там все и было?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Папы против мам
Папы против мам 8 комментариев
Непослушная
Непослушная 40 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 175 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 358 комментариев
Праведник
Праведник 57 комментариев
Сын
Сын 4 комментария
Мой любимый призрак
Мой любимый призрак 4 комментария
Заклятье. Первое пробуждение
Заклятье. Первое пробуждение 5 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши