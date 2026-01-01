Водителей предупредили: с 1 июля вступают в силу новые правила — проверьте, не пора ли менять права

Дорогущую химию оставьте богатеям: кидаю зубчик чеснока в унитаз и забываю на ночь – с утра смываю и не верю глазам

Не называйте себя умным, пока не пройдёте этот тест: 98% людей не находят ошибку на картинке даже за 2 часа

Пересмотрела всего «Шрэка» и нашла 3 отсылки на культовое кино: одна из них – на «Властелина колец» (спорим, вы упустили?)

У природы нет плохой погоды, зато плохой результат в тесте бывает: вспомните 5 фильмов СССР по кадру на свежем воздухе

Поезд тронулся — память, кажется, тоже: угадайте 6 легендарных фильмов СССР по кадру из вагона

Крови и обнажёнки будет море: Нолан чуть не отказался снимать «Одиссею» с темнокожей Еленой — студии поставили ультиматум

Власти СССР запретили Раневской сняться в этом культовом кино – актриса не простила до самой смерти: «Лучше кожу с ж**ы продавать»

«Между первой и второй» — тест небольшой: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с посиделками за столом

Уже видели «Пусть послужит вам уроком»? Включайте похожий сериал Netflix с теми же актерами – «10 серий на одном дыхании»