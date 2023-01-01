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Испанский-Английский
Испанский-Английский, 2004: актеры и роли
Spanglish
Испанский-Английский
2004 / США
7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Испанский-Английский, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Л Брукс
James L. Brooks
В ролях
Адам Сэндлер
Adam Sandler
Тэа Леоне
Паз Вегас
Виктория Луна
Victoria Luna
Клорис Личмен
Cloris Leachman
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