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Неоконченная пьеса для механического пианино
Неоконченная пьеса для механического пианино, 1976: актеры и роли
Неоконченная пьеса для механического пианино
1976 / СССР
8.0
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Неоконченная пьеса для механического пианино, 1976: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Никита Михалков
В ролях
Александр Калягин
Елена Соловей
Евгения Глушенко
Антонина Шуранова
Antonina Shuranova
Олег Табаков
Николай Пастухов
Nikolai Pastukhov
Павел Кадочников
Никита Михалков
Юрий Богатырев
Наталья Назарова
Natalia Nazarova
Ксения Минина
Сергей Никоненко
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