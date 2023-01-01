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Неоконченная пьеса для механического пианино Неоконченная пьеса для механического пианино
Киноафиша Фильмы Неоконченная пьеса для механического пианино Неоконченная пьеса для механического пианино, 1976: актеры и роли
Неоконченная пьеса для механического пианино 1976 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Неоконченная пьеса для механического пианино, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Никита Михалков Никита Михалков
В ролях
Александр Калягин Александр Калягин Елена Соловей Евгения Глушенко Антонина Шуранова Antonina Shuranova Олег Табаков Олег Табаков Николай Пастухов Nikolai Pastukhov Павел Кадочников Павел Кадочников Никита Михалков Никита Михалков Юрий Богатырев Юрий Богатырев Наталья Назарова Наталья Назарова Natalia Nazarova Ксения Минина Сергей Никоненко Сергей Никоненко Sergey Nikonenko Сережа Гурьев Анатолий Ромашин Анатолий Ромашин
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