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Индиго Индиго
Киноафиша Фильмы Индиго Отзывы о фильме «Индиго»
Индиго 2007 / Россия
6.3 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Отзывы о фильме «Индиго»

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Baby Boo 2 апреля 2015, 12:51
Опять здесь снимается это лысое чудовище и дети Янковских, Ефремовых и внук Аллы Борисовны. УЖОСССС!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
гена 2 апреля 2015, 12:51
посмотрел! гоуно полное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ннннет 2 апреля 2015, 12:51
а со скольки лет
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Denied 2 апреля 2015, 12:51
Чую, надо фильм посмотреть. Если на форуме накидали две страницы какашек, даже не посмотрев фильм, значит фильм достоин внимания. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
лил 2 апреля 2015, 12:51
по началу то фильм просто бредовым кажется, но вы не пугайтесь.

кинчик хороший получился.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dorah 2 апреля 2015, 12:51
ИНДИГО - термин, модный такой в последнее время, обозначает детей с талантами и умственными способностями выше среднего.

Наши киноделы-бракоделы просто схватили модное слово, извратили его, сделав детей сверхчеловеками, и напрочь испоганили все.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
мыж 2 апреля 2015, 12:51
заценил кино.

авторы читали книжку "Осиная фабрика"

Но я бы еще им рассказал про концепцию Sonnenkinder, вот тогда можно было бы боевичок снять...

А так - полюбовался на фекалии.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
StasO 2 апреля 2015, 12:51
Max. IQ = 200

Paul,спасибо за статью.Сам учусь в СПбГЭТУ"ЛЭТИ" (Алферов Ж.И.- ректор в прошлом) и мне было интересно узнать хоть чуть-чуть о его деятельности..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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