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Индиго
Отзывы о фильме «Индиго»
Индиго
2007 / Россия
Трейлер
6.3
Оцените
46
голосов
Рейтинг IMDb: 3.8
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Baby Boo
2 апреля 2015, 12:51
Опять здесь снимается это лысое чудовище и дети Янковских, Ефремовых и внук Аллы Борисовны. УЖОСССС!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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гена
2 апреля 2015, 12:51
посмотрел! гоуно полное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
ннннет
2 апреля 2015, 12:51
а со скольки лет
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Denied
2 апреля 2015, 12:51
Чую, надо фильм посмотреть. Если на форуме накидали две страницы какашек, даже не посмотрев фильм, значит фильм достоин внимания. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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лил
2 апреля 2015, 12:51
по началу то фильм просто бредовым кажется, но вы не пугайтесь.
кинчик хороший получился.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Dorah
2 апреля 2015, 12:51
ИНДИГО - термин, модный такой в последнее время, обозначает детей с талантами и умственными способностями выше среднего.
Наши киноделы-бракоделы просто схватили модное слово, извратили его, сделав детей сверхчеловеками, и напрочь испоганили все.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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мыж
2 апреля 2015, 12:51
заценил кино.
авторы читали книжку "Осиная фабрика"
Но я бы еще им рассказал про концепцию Sonnenkinder, вот тогда можно было бы боевичок снять...
А так - полюбовался на фекалии.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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StasO
2 апреля 2015, 12:51
Max. IQ = 200
Paul,спасибо за статью.Сам учусь в СПбГЭТУ"ЛЭТИ" (Алферов Ж.И.- ректор в прошлом) и мне было интересно узнать хоть чуть-чуть о его деятельности..
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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кинчик хороший получился.
Наши киноделы-бракоделы просто схватили модное слово, извратили его, сделав детей сверхчеловеками, и напрочь испоганили все.
авторы читали книжку "Осиная фабрика"
Но я бы еще им рассказал про концепцию Sonnenkinder, вот тогда можно было бы боевичок снять...
А так - полюбовался на фекалии.
Paul,спасибо за статью.Сам учусь в СПбГЭТУ"ЛЭТИ" (Алферов Ж.И.- ректор в прошлом) и мне было интересно узнать хоть чуть-чуть о его деятельности..
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