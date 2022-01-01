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Очки в золотой оправе
Очки в золотой оправе, 1987: актеры и роли
Occhiali d'oro, Gli
Очки в золотой оправе
1987 / Италия / Югославия / Франция
5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Очки в золотой оправе, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джулиано Монтальдо
Giuliano Montaldo
В ролях
Филипп Нуаре
Philippe Noiret
Руперт Эверетт
Rupert Everett
Валерия Голино
Valeria Golino
Николо Фаррон
Стефания Сандрелли
Stefania Sandrelli
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