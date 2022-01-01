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Ерма
Ерма, 1985: актеры и роли
Yerma
Ерма
1985 / Венгрия / ФРГ
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
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Персоны
Ерма, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Имре Дьендьешши
Барна Кабаи
В ролях
Гудрун Ландгребе
Gudrun Landgrebe
Титус Ковач
Матье Каррьер
Мария Шуйок
Ильдико Бансаги
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