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Киноафиша Фильмы Кинопробы Кинопробы, 1977: актеры и роли
Zdjecia próbne Кинопробы 1977 / Польша
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Кинопробы, 1977: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Агнешка Холланд Агнешка Холланд Agnieszka Holland Павел Кендзерский Ежи Доморадзкий
В ролях
бигнев Бельский Дарья Трафанковска Анджей Печиньский Andrzej Pieczyński Слава Квасневска Мирослава Марчелюк
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
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