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Кинопробы
Кинопробы, 1977: актеры и роли
Zdjecia próbne
Кинопробы
1977 / Польша
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Кинопробы, 1977: актеры и роли
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Режиссер
Агнешка Холланд
Agnieszka Holland
Павел Кендзерский
Ежи Доморадзкий
В ролях
бигнев Бельский
Дарья Трафанковска
Анджей Печиньский
Andrzej Pieczyński
Слава Квасневска
Мирослава Марчелюк
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