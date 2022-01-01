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Танцующая в темноте Танцующая в темноте
Киноафиша Фильмы Танцующая в темноте Танцующая в темноте, 2000: актеры и роли
Dancer in the Dark Танцующая в темноте 2000 / Дания / Германия / Нидерланды / США / Великобритания / Франция / Швеция / Финляндия / Исландия / Норвегия
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Танцующая в темноте, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ларс фон Триер Ларс фон Триер Lars von Trier
В ролях
Бьорк Бьорк Björk Катрин Денев Катрин Денев Catherine Deneuve Дэвид Морс Дэвид Морс David Morse Петер Стормаре Петер Стормаре Peter Stormare Джоэл Грей Joel Grey Кара Сеймур Владика Костич Жан-Марк Барр Жан-Марк Барр Jean-Marc Barr Винсент Патерсон Vincent Paterson Шавон Фэллон Желько Иванек Желько Иванек Zeljko Ivanek Удо Кир Удо Кир Udo Kier
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