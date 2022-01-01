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Танцующая в темноте
Танцующая в темноте, 2000: актеры и роли
Dancer in the Dark
Танцующая в темноте
2000 / Дания / Германия / Нидерланды / США / Великобритания / Франция / Швеция / Финляндия / Исландия / Норвегия
Трейлер
6.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Танцующая в темноте, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ларс фон Триер
Lars von Trier
В ролях
Бьорк
Björk
Катрин Денев
Catherine Deneuve
Дэвид Морс
David Morse
Петер Стормаре
Peter Stormare
Джоэл Грей
Joel Grey
Кара Сеймур
Владика Костич
Жан-Марк Барр
Jean-Marc Barr
Винсент Патерсон
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