Награды и номинации фильма Танцующая в темноте

Награды и номинации фильма Танцующая в темноте 2000

Оскар 2001 Оскар 2001
Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
Каннский кинофестиваль 2000 Каннский кинофестиваль 2000
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 2001 Золотой глобус 2001
Лучшая песня
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
 Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2000 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2000
Приз зрительских симпатий
Победитель
