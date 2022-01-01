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Дни затмения
Дни затмения, 1988: актеры и роли
The Days of Eclipse
Дни затмения
1988 / СССР
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Дни затмения, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Сокуров
Alexander Sokurov
В ролях
Алексей Ананишнов
Эскендер Умаров
Eskender Umarov
Ирина Соколова
Irina Sokolova
Владимир Заманский
Алексей Янковский
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