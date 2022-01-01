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Дни затмения Дни затмения
Киноафиша Фильмы Дни затмения Дни затмения, 1988: актеры и роли
The Days of Eclipse Дни затмения 1988 / СССР
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Дни затмения, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Сокуров Александр Сокуров Alexander Sokurov
В ролях
Алексей Ананишнов Эскендер Умаров Eskender Umarov Ирина Соколова Irina Sokolova Владимир Заманский Владимир Заманский Алексей Янковский
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Одержимая
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