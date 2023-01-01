Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Баллада о солдате Баллада о солдате
Киноафиша Фильмы Баллада о солдате Фильмы похожие на Баллада о солдате
Баллада о солдате 1959 / СССР
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Баллада о солдате

Вся информация о фильме
Боковой ветер
Боковой ветер
исторический, драма 2014, Эстония
7.0
Арестантская
Арестантская
2008, Аргентина / Южная Корея
7.0
Исчезнувшая империя
Исчезнувшая империя
драма 2007, Россия
7.0
Лунный папа
Лунный папа
мелодрама, драма, комедия 1999, Россия / Франция / Германия / Таджикистан / Узбекистан / Австрия
7.0
Американская дочь
Американская дочь
комедия 1995, Россия
7.0
Сны
Сны
комедия, исторический 1993, Россия
6.0
Подземелье ведьм
Подземелье ведьм
фантастика, фэнтези, мелодрама, приключения 1990, СССР / Чехословакия
6.0
Ивашка из дворца пионеров
Ивашка из дворца пионеров
анимация 1981, СССР
7.0
Агония
Агония
драма, исторический 1981, СССР
7.0
Маленькие трагедии
Маленькие трагедии
драма 1979, СССР
8.0
Москва слезам не верит
Москва слезам не верит
мелодрама, комедия 1979, СССР
8.0
Трясина
Трясина
драма 1977, СССР
7.0
Школьный вальс
Школьный вальс
мелодрама 1977, СССР
7.0
Приезжая
Приезжая
мелодрама, драма 1977, СССР
6.0
Восхождение
Восхождение
военный, драма, исторический 1976, СССР
8.0
Любовь земная
Любовь земная
мелодрама 1974, СССР
7.0
История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
мелодрама, драма 1966, СССР
7.0
Ленин в Польше
драма, исторический 1966, СССР
7.0
Жили-были старик со старухой
Жили-были старик со старухой
драма 1964, СССР
6.0
Живые и мертвые
Живые и мертвые
драма, военный 1963, СССР
7.0
Иваново детство
Иваново детство
военный, драма 1962, СССР
7.0
Мы, двое мужчин
Мы, двое мужчин
драма, мелодрама 1962, СССР
7.0
Зной
Зной
драма 1962, СССР
6.0
Чистое небо
Чистое небо
мелодрама 1961, СССР
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше