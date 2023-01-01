Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Полтергейст" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Баллада о солдате Баллада о солдате
Киноафиша Фильмы Баллада о солдате Баллада о солдате, 1959: актеры и роли
Баллада о солдате 1959 / СССР
8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Баллада о солдате, 1959: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Григорий Чухрай Григорий Чухрай
В ролях
Владимир Ивашов Владимир Ивашов Жанна Прохоренко Жанна Прохоренко Антонина Максимова Antonina Maksimova Николай Крючков Николай Крючков Евгений Урбанский Эльза Леждей Эльза Леждей Elsa Lezhdey
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кошки-мышки
Кошки-мышки
2023, Франция / США, драма, триллер
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Related video
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше