Баллада о солдате
Награды и номинации фильма Баллада о солдате
Награды и номинации фильма Баллада о солдате 1959
Оскар 1962
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1960
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
Best Film from any Source
Победитель
Best Foreign Actor
Номинант
