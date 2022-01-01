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Петр Первый
Петр Первый, 1937: актеры и роли
Петр Первый
1937 / СССР
7.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Петр Первый, 1937: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Петров
В ролях
Николай Симонов
Nikolay Simonov
Николай Черкасов
Nikolay Cherkasov
Михаил Жаров
Алла Тарасова
Михаил Тарханов
Mikhail Tarkhanov
К. Гибшман
Виктор Добровольский
Н. Рошефор
Ф. Богданов
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Ирина Зарубина
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