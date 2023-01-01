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Пенелопа
Пенелопа, 2006: актеры и роли
Penelope
Пенелопа
2006 / Великобритания / США
7.4
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Пенелопа, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Палански
Mark Palansky
В ролях
Кристина Риччи
Christina Ricci
Джеймс МакЭвой
James McAvoy
Риз Уизерспун
Reese Witherspoon
Питер Динклэйдж
Peter Dinklage
Саймон Вудс
Simon Woods
Ронни Анкона
Ronni Ancona
Ник Фрост
Nick Frost
Берн Горман
Burn Gorman
Джиллиан Хенри
Ленни Хенри
Пол Херберт
Paul Herbert
Ричард Лиф
Richard Leaf
Ричард Э. Грант
Richard E. Grant
Кэтрин О'Хара
Catherine O'Hara
Кэтрин О'Хара
Catherine O'Hara
Найджел Хэверс
Nigel Havers
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