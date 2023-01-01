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Пенелопа Пенелопа
Киноафиша Фильмы Пенелопа Пенелопа, 2006: актеры и роли
Penelope Пенелопа 2006 / Великобритания / США
7.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Пенелопа, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Палански Mark Palansky
В ролях
Кристина Риччи Кристина Риччи Christina Ricci Джеймс МакЭвой Джеймс МакЭвой James McAvoy Риз Уизерспун Риз Уизерспун Reese Witherspoon Питер Динклэйдж Питер Динклэйдж Peter Dinklage Саймон Вудс Simon Woods Ронни Анкона Ronni Ancona Ник Фрост Ник Фрост Nick Frost Берн Горман Берн Горман Burn Gorman Джиллиан Хенри Ленни Хенри Пол Херберт Paul Herbert Ричард Лиф Richard Leaf Ричард Э. Грант Ричард Э. Грант Richard E. Grant Кэтрин О'Хара Кэтрин О'Хара Catherine O'Hara Кэтрин О'Хара Кэтрин О'Хара Catherine O'Hara Найджел Хэверс Найджел Хэверс Nigel Havers
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