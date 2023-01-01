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Елизавета I
Киноафиша Фильмы Елизавета I Елизавета I, 2005: актеры и роли
Elizabeth I Елизавета I 2005 / Великобритания / США
8.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Елизавета I, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Том Хупер Том Хупер Tom Hooper
В ролях
Хелен Миррен Хелен Миррен Helen Mirren Джереми Айронс Джереми Айронс Jeremy Irons Хью Дэнси Хью Дэнси Hugh Dancy Патрик Малахайд Барбара Флинн Barbara Flynn Иен Макдермид Иен Макдермид Ian McDiarmid Жереми Ковийо Jérémie Covillault Эрик Дешорс Саймон Вудс Simon Woods Дайана Кент Diana Kent Тоби Сэлэман Джеффри Стритфилд Geoffrey Streatfield Джон МакЭнери Мартин Сэвидж Martin Savidge Юэн Бремнер Юэн Бремнер Ewen Bremner Эдди Редмэйн Эдди Редмэйн Eddie Redmayne Бен Пуллен Ben Pullen Тоби Джонс Тоби Джонс Toby Jones
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