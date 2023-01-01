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Елизавета I
Елизавета I, 2005: актеры и роли
Elizabeth I
Елизавета I
2005 / Великобритания / США
8.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Елизавета I, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Том Хупер
Tom Hooper
В ролях
Хелен Миррен
Helen Mirren
Джереми Айронс
Jeremy Irons
Хью Дэнси
Hugh Dancy
Патрик Малахайд
Барбара Флинн
Barbara Flynn
Иен Макдермид
Ian McDiarmid
Жереми Ковийо
Jérémie Covillault
Эрик Дешорс
Саймон Вудс
Simon Woods
Дайана Кент
Diana Kent
Тоби Сэлэман
Джеффри Стритфилд
Geoffrey Streatfield
Джон МакЭнери
Мартин Сэвидж
Martin Savidge
Юэн Бремнер
Ewen Bremner
Эдди Редмэйн
Eddie Redmayne
Бен Пуллен
Ben Pullen
Тоби Джонс
Toby Jones
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