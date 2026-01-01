3 сериала на один воскресный вечер: затягивают с первых минут и не отпускают до самого финала

Ghibli больше не №1: в Японии теперь новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки

Журнал Time выбрал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века: вы вряд ли слышали хотя бы об одном из них

Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера

С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана

Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить

Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости

Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»

Хочется плакать не о своей жизни? Тогда включайте «Рамону» - мексиканский сериал в старых добрых традициях: все красиво и с любовью

Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные