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Места в партере
Киноафиша Фильмы Места в партере Места в партере, 2006: актеры и роли
Fauteuils d'orchestre Места в партере 2006 / Франция
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Места в партере, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Даниэль Томпсон Danièle Thompson
В ролях
Валери Лемерсье Валери Лемерсье Valérie Lemercier Альбер Дюпонтель Альбер Дюпонтель Albert Dupontel Лаура Моранте Лаура Моранте Laura Morante Клод Брассер Клод Брассер Claude Brasseur Кристофер Томпсон Christopher Thompson Дани Франсуа Роллан François Rolland Сидни Поллак Сидни Поллак Sydney Pollack Даниэль Бенуэн Франсуаз Лепин Сюзанн Флон Suzanne Flon Серж Бенто Serge Bento Гийом Гальенн Гийом Гальенн Guillaume Gallienne Аннелиз Эм Аннелиз Эм Annelise Hesme Мишель Вюйермоз Мишель Вюйермоз Michel Vuillermoz
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