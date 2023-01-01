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Места в партере
Места в партере, 2006: актеры и роли
Fauteuils d'orchestre
Места в партере
2006 / Франция
6.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Места в партере, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Даниэль Томпсон
Danièle Thompson
В ролях
Валери Лемерсье
Valérie Lemercier
Альбер Дюпонтель
Albert Dupontel
Лаура Моранте
Laura Morante
Клод Брассер
Claude Brasseur
Кристофер Томпсон
Christopher Thompson
Дани
Франсуа Роллан
François Rolland
Сидни Поллак
Sydney Pollack
Даниэль Бенуэн
Франсуаз Лепин
Сюзанн Флон
Suzanne Flon
Серж Бенто
Serge Bento
Гийом Гальенн
Guillaume Gallienne
Аннелиз Эм
Annelise Hesme
Мишель Вюйермоз
Michel Vuillermoz
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