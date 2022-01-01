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Машенька
Машенька, 1942: актеры и роли
Машенька
1942 / СССР
7.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Машенька, 1942: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Юлий Райзман
Yuli Raizman
В ролях
Валентина Караваева
Михаил Кузнецов
Д. Панкратова
Вера Алтайская
Георгий Светлани
Georgi Svetlani
Николай Гриценко
Владислав Стржельчик
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