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Собачья жара
Киноафиша Фильмы Собачья жара Собачья жара, 2001: актеры и роли
Dog Days / Hundstage Собачья жара 2001 / Австрия
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Собачья жара, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ульрих Зайдль Ульрих Зайдль Ulrich Seidl
В ролях
Мария Хофштаттер Альфред Мрва Alfred Mrva Эрик Финшес Герти Лехнер Виктор Хеннеманн
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