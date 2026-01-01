Меню
Награды и номинации фильма Вожделение

Награды и номинации фильма Вожделение 2007

Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007 Венецианский кинофестиваль 2007
Лучший фильм
Победитель
Outstanding Technical Contribution
Победитель
