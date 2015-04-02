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Самый лучший фильм 2007 / Россия
4.9 Оцените
394 голоса Рейтинг IMDb: 3
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Отзывы о фильме «Самый лучший фильм»

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max 2 апреля 2015, 12:51
Еще одно очередное русское дерьмо.Надо свое придумывать, а не зад лизать США.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
пупс 2 апреля 2015, 12:51
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dimonius 2 апреля 2015, 12:51
Засорили форум:( Хочется знать мнение тех кто смотрел!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ika237 2 апреля 2015, 12:51
ПОЛНОЕ ДЕРЬМО!!!

ШУТКИ ТУПЫЕ!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Slartibartfast 2 апреля 2015, 12:51
Мы пошли в Синема парк. А там что-то с оборудованием случилось. Видимо, техника совсем взбесилась от такого бреда. В итоге, нам удалось посмотреть половину фильма, да еще и деньги вернуть за билеты.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
соник 2 апреля 2015, 12:51
бездарно потраченное время, и только...хуже и не припомню!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
de_boer 2 апреля 2015, 12:51
Тоже поставил один бал! Камеди и наша раша давно изжили себя. А шутки их однообразны. В общем думаю после примьеры, когда билетов было не купить, будет просто пустые залы. Ибо советовать такой фильм будут единицы!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Крос 2 апреля 2015, 12:51
Как старые бабки прям...жесть....денег чтоль жалко.....есть пару моментов над которыми можно потрещать я вот лично не плохо провел время....✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kykuiii 2 апреля 2015, 12:51
Режиссер - имбецил

Есть смешные моменты, но сам фильм - полное г...

Нариев тока и порадовал
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Georgii 2 апреля 2015, 12:51
Единственное как можно еще смотреть - дома,перекручивая все диалоги с "Богом".



"9ю роту " пародировали классно.



Не понимаю ,зачем было делать фильм таким долгим? Не хватает драйва. Поразительно еще то,что придуманные фишки(в основном из "Дозоров") -просто ВСТАВЛЕНЫ в фильм бездарно(хотя придуманы неплохо) абсолютно без сюжета.



И последнее,может мне кто обьяснит. Зачем было обсирать Диму Билана,человека,занявшего второе место на евровидении, отпевший там за нашу страну???? На его месте ,я б подал иск в суд.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мышатина 2 апреля 2015, 12:51
Вот блин, критики нашлись! Послушала вас - отпало всё желание идти на фильм, хотя билеты были куплены. НО пошла! НЕ ПОЖАЛЕЛА!!! Фильм СУПЕР, такой пошлый, но такой смешной!!! =))))) Тем, кто пошлятину не любит, делать там НЕЧЕГО.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Slimp 2 апреля 2015, 12:51
Это полный отстой.Просто потеря времени!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
дартище 2 апреля 2015, 12:51
Фильм обвалился на 70 процентов по данным викенда - из этой страны теперь можно и не уезжать.✊ Конечно нормально было бы 90процентное падение у такого дерьма, но учитывая что в США недавно на первом месте викенда были Meet the Spartans а потом что-то типа Фабрики звезд 3D, то и такой поворот событий очень даже ничего. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
дартище 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (eremeev, 05/02/2008 - 17:48:55):эти спартанцы кстати дойдут скоро и до нас

и от них я ожидаю гораздо большего в плане пародий, нежели от СЛФ

Для меня это двд-рип онли кино для ознакомления и мгновенного стирания. После эпик муви ничего хорошего от этих товарищей ждать не приходится - такой же скучный отстой как и СЛФ. А вот на суперхиро в конце марта и на скери муви 5 в конце осени (или когда оно там выйдет) я схожу в кино, наверное.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
дартище 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Doc Faust, 05/02/2008 - 18:18:20):Для "личностей" жанр, наверное, исчерпывается последними частями "ОСК".

Последине части ОСК гораздо смешнее этого чуда.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sega001 2 апреля 2015, 12:51
планируется снять продолжение "Самого лучшего фильма" - 2-ую и 3-ю часть:

http://www.rb.ru/topstory/business/2008/01/16/231501.html

Как вам такая радость?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
IGRunok 2 апреля 2015, 12:51
Отвратительный, аморальный, банальный фильм. От него плеваться хочется.

Пошлый, невыносимо уродливый юмор. Утратили мне светлые, хорошие шутки.

Ушли с половины фильма.

Просто убожество.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
robinsh 2 апреля 2015, 12:51
Народ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

а на вторую часть пойдёте?????????



2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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