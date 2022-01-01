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Путешествие Нины
Киноафиша Фильмы Путешествие Нины Путешествие Нины, 2005: актеры и роли
Podrouz Niny Путешествие Нины 2005 / Польша / Швеция
6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Путешествие Нины, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лена Эйнхорн
В ролях
Агеншка Гроховска Марья Хвалибуг Анджей Бжески Ивона Ситковска Артур Хамски Artur Chamski Малгожата Зайончковска
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