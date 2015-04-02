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911: Мальчики по вызову
Киноафиша Фильмы 911: Мальчики по вызову Отзывы о фильме «911: Мальчики по вызову»
Reno 911!: Miami 911: Мальчики по вызову 2007 / США
3.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «911: Мальчики по вызову»

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Комментарии Обсудить в чате
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mEGAMEN 2 апреля 2015, 12:51
Полная шняга!Никому не советую!!!Это ещё тупее чем....даже не знаю чего...типа очень эпического кино...только ещё хуже...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тити 2 апреля 2015, 12:51
Да читал что полнометражка не особенно удалась!

Но всеравно жду российскую примьеру, чтоб заранее не огорчаться неточностям перевода. После конечно всеравно пресмотрю в оригинале.

Ориганальное комедийное шоу Reno911! это просто шедевр, тупым юмор назвать в нем назвать просто невозможно. С нетерпением жду выхода каждого нового эпизода. Кстати мне кажется что Хорламов с Батрутдиновым из Comedy Clubа потихоньку тащят из этого шоу некоторые фишки. Может наши мэтры оценили работу американцев.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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