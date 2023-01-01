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Хортон Хортон
Киноафиша Фильмы Хортон Хортон, 2008: актеры и роли
Horton Hears a Who! Хортон 2008 / США
7.5 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Хортон, 2008: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Стив Мартино Steve Martino Джимми Хейуорд
В ролях
Джим Керри Джим Керри Jim Carrey Стив Карелл Стив Карелл Steve Carell Сет Роген Сет Роген Seth Rogen Джона Хилл Джона Хилл Jonah Hill Айла Фишер Айла Фишер Isla Fisher Дэйн Кук Дэйн Кук Dane Cook Уилл Арнетт Уилл Арнетт Will Arnett Эми Полер Эми Полер Amy Poehler Джейми Прессли Джейми Прессли Jaime Pressly Дэн Фоглер Дэн Фоглер Dan Fogler Джош Флиттер Джош Флиттер Josh Flitter Шэлби Адамовски Кэрол Бернетт Саманта Дрок Селена Гомес Селена Гомес Selena Gomez Джои Кинг Джои Кинг Joey King Лора Ортис Laura Ortiz Адевале Акинойе-Агбаже Адевале Акинойе-Агбаже Adewale Akinnuoye-Agbaje
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
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Мармадюк
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