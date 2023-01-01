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Скоро в прокате "Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы"
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Хортон
Хортон, 2008: актеры и роли
Horton Hears a Who!
Хортон
2008 / США
Трейлер
7.5
Оцените
56
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Хортон, 2008: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Стив Мартино
Steve Martino
Джимми Хейуорд
В ролях
Джим Керри
Jim Carrey
Стив Карелл
Steve Carell
Сет Роген
Seth Rogen
Джона Хилл
Jonah Hill
Айла Фишер
Isla Fisher
Дэйн Кук
Dane Cook
Уилл Арнетт
Will Arnett
Эми Полер
Amy Poehler
Джейми Прессли
Jaime Pressly
Дэн Фоглер
Dan Fogler
Джош Флиттер
Josh Flitter
Шэлби Адамовски
Кэрол Бернетт
Саманта Дрок
Селена Гомес
Selena Gomez
Джои Кинг
Joey King
Лора Ортис
Laura Ortiz
Адевале Акинойе-Агбаже
Adewale Akinnuoye-Agbaje
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Переводчик
Рецензия
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