Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Хортон
Отзывы о мультфильме «Хортон»
Horton Hears a Who!
Хортон
2008 / США
Трейлер
7.5
Оцените
56
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Отзывы о мультфильме «Хортон»
Вся информация о мультфильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Samy
2 апреля 2015, 12:51
Вообще офигенный мультик) ме очень понравился))
особенно фраза " а на моей пушинке живут пони, они кушают радугу и какают бабочками"))))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Rony
2 апреля 2015, 12:51
Вообще офигенный мультик) ме очень понравился))
особенно фраза " а на моей пушинке живут пони, они кушают радугу и какают бабочками"))))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Domer
2 апреля 2015, 12:51
Хороший мультик))
Имеется даже глубокий смысл, если вдуматься
Короче, фильм без ограничений по возрасту))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Алес
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ЛетицияКас, 19/03/2008 - 20:45:32):
Мультик вообще-то - откровенный бред и маразм.
Абсолютно согласен! Еле до конца досидел. Чуть не сдох от отвращения и скуки...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Taurus, 20/03/2008 - 14:40:36):
Это лучше для понимания детям.
В детстве изрядно такое бесило. А еще приключенческие фильмы типа Спайдервика которые почему-то нынче в детские относят. Так что не надо тут за всех детей. ✊
p.s. Что такое детский мультик тоже не очень понял. ✊ Если мульт убогий что кроме полоумных детишек никому не нужен - так он просто убогий. А если ты 20слишнимлетний дядька его смотришь и радуешься, то каким местом мульт детский? ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ЛетицияКас, 19/03/2008 - 20:45:32):
Мультик вообще-то - откровенный бред и маразм.
Что именно бред?
p.s. Если последует аргумент про отсутсвие в мире говорящих пылинок, то это санитаров пора вызывать будет. Так что советую подумать перед ответом. Наверняка тут жде и точка зрения изменится.
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Axl F, 18/03/2008 - 13:08:11):
Можно огласить место пиёма, дату и время.
Я занесу Вас, добрый доктор, в своё расписание.
На форумовке как-нибудь. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
газировочка
2 апреля 2015, 12:51
ГАВНО!!!!!!!!!!!это самый отстойный мультик который я видела!банальный и скучный сюжет!смотреть никому не советую!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Migerka, 29/03/2008 - 00:26:33):
и как ни странно родителям
Что в этом странного. Если мульт неинтересен родителю значит ребенка тем более на такое таскать нельзя.✊
p.s. Это лет в 1- слишком круты для мультиков - годам к 14 у адекватов проходит.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ, 29/03/2008 - 08:23:33):
Это лет в 1-
Лет в 10, я хотел написать.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Нюрнберг
4 комментария
Зимнее утро
1 комментарий
Моя пиратская свадьба
14 комментариев
Чекаго
7 комментариев
Папы против мам
10 комментариев
Вам и не снилось
1 комментарий
Праведник
80 комментариев
Быть
22 комментария
Непослушная
45 комментариев
Король-львенок
1 комментарий
Мира
43 комментария
Марлоу
1 комментарий
Форсаж 10
6 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Написать отзыв
2023, США, боевик, приключения, комедия
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Величайший детектив-паук
Отзывы
2022, Испания, анимация
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
особенно фраза " а на моей пушинке живут пони, они кушают радугу и какают бабочками"))))
особенно фраза " а на моей пушинке живут пони, они кушают радугу и какают бабочками"))))
Имеется даже глубокий смысл, если вдуматься
Короче, фильм без ограничений по возрасту))
Абсолютно согласен! Еле до конца досидел. Чуть не сдох от отвращения и скуки...
В детстве изрядно такое бесило. А еще приключенческие фильмы типа Спайдервика которые почему-то нынче в детские относят. Так что не надо тут за всех детей. ✊
p.s. Что такое детский мультик тоже не очень понял. ✊ Если мульт убогий что кроме полоумных детишек никому не нужен - так он просто убогий. А если ты 20слишнимлетний дядька его смотришь и радуешься, то каким местом мульт детский? ✊
Что именно бред?
p.s. Если последует аргумент про отсутсвие в мире говорящих пылинок, то это санитаров пора вызывать будет. Так что советую подумать перед ответом. Наверняка тут жде и точка зрения изменится.
✊
Я занесу Вас, добрый доктор, в своё расписание.
На форумовке как-нибудь. ✊
Что в этом странного. Если мульт неинтересен родителю значит ребенка тем более на такое таскать нельзя.✊
p.s. Это лет в 1- слишком круты для мультиков - годам к 14 у адекватов проходит.
Лет в 10, я хотел написать.
Авторизация по e-mail