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Хортон Хортон
Киноафиша Фильмы Хортон Отзывы о мультфильме «Хортон»
Horton Hears a Who! Хортон 2008 / США
7.5 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о мультфильме «Хортон»

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Samy 2 апреля 2015, 12:51
Вообще офигенный мультик) ме очень понравился))

особенно фраза " а на моей пушинке живут пони, они кушают радугу и какают бабочками"))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Rony 2 апреля 2015, 12:51
Вообще офигенный мультик) ме очень понравился))

особенно фраза " а на моей пушинке живут пони, они кушают радугу и какают бабочками"))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Domer 2 апреля 2015, 12:51
Хороший мультик))

Имеется даже глубокий смысл, если вдуматься

Короче, фильм без ограничений по возрасту))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Алес 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ЛетицияКас, 19/03/2008 - 20:45:32):Мультик вообще-то - откровенный бред и маразм.



Абсолютно согласен! Еле до конца досидел. Чуть не сдох от отвращения и скуки...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Taurus, 20/03/2008 - 14:40:36):Это лучше для понимания детям.



В детстве изрядно такое бесило. А еще приключенческие фильмы типа Спайдервика которые почему-то нынче в детские относят. Так что не надо тут за всех детей. ✊



p.s. Что такое детский мультик тоже не очень понял. ✊ Если мульт убогий что кроме полоумных детишек никому не нужен - так он просто убогий. А если ты 20слишнимлетний дядька его смотришь и радуешься, то каким местом мульт детский? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ЛетицияКас, 19/03/2008 - 20:45:32):Мультик вообще-то - откровенный бред и маразм.



Что именно бред?



p.s. Если последует аргумент про отсутсвие в мире говорящих пылинок, то это санитаров пора вызывать будет. Так что советую подумать перед ответом. Наверняка тут жде и точка зрения изменится.

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Axl F, 18/03/2008 - 13:08:11):Можно огласить место пиёма, дату и время.

Я занесу Вас, добрый доктор, в своё расписание.



На форумовке как-нибудь. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
газировочка 2 апреля 2015, 12:51
ГАВНО!!!!!!!!!!!это самый отстойный мультик который я видела!банальный и скучный сюжет!смотреть никому не советую!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Migerka, 29/03/2008 - 00:26:33):и как ни странно родителям



Что в этом странного. Если мульт неинтересен родителю значит ребенка тем более на такое таскать нельзя.✊



p.s. Это лет в 1- слишком круты для мультиков - годам к 14 у адекватов проходит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ, 29/03/2008 - 08:23:33):Это лет в 1-



Лет в 10, я хотел написать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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