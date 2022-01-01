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Чужие против Хищника. Реквием
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Чужие против Хищника. Реквием
2007 / США
Трейлер
6.5
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81
голос
Рейтинг IMDb: 4.6
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Чужие против Хищника. Реквием, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Колин Страуз
Грег Страуз
В ролях
Джон Ортис
John Ortiz
Стивен Паскуале
Steven Pasquale
Джонни Льюис
Johnny Lewis
Рейко Эйлсворт
Reiko Aylesworth
Дэвид Пэйткау
Чила Хорсдал
Шарика Эппс
Shareeka Epps
Эриел Гэйд
Кристен Хэйгер
Тим Хенри
Джина Холден
Gina Holden
Дэвид Хорнсби
David Hornsby
Лайэм Джеймс
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