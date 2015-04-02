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Чужие против Хищника. Реквием
Отзывы о фильме «Чужие против Хищника. Реквием»
Aliens vs. Predator: Requiem
Чужие против Хищника. Реквием
2007 / США
Трейлер
6.5
Оцените
81
голос
Рейтинг IMDb: 4.6
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KEO
2 апреля 2015, 12:51
Пол Андерсон должен крутой фильмец сделать! Будем ждать!
2 апреля 2015, 12:51
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Tiriel
2 апреля 2015, 12:51
Определенно лучше первого ЧпХ!!! Что камера дергается - раздражает только в финальной схватке и то не очень. ✊
Теперь я поняла, кто мне все же больше нравится из монстров - это точно Хищник!!! ✊ ✊ ✊
Любимый момент фильма:
Девочка: Мама! Папа! За окном чудовище!!!!
Мама: Деточка, чудовищ не бывает!
Папа (светя в окно фонариком): Вот видишь, нет там никакого чудо... А-А-А-А!!!!!
Чужой (влезая через окно): Ням-ням. ✊
И еще наблюдение (пусть те, кто лучший, чем я, специалист в Элайанах, поправят, если что не так): самки чужих ведь получаются, если зародыш попал в женщину? А Предалайан в фильме сам мог откладывать зародышей, стало быть, был самкой? И погибший Хищник на разбившемся корабле (из которого Предалайан получился) был женщиной? А Хищник, прилетевший на сигнал бедствия, явно горько оплакивал погибшую любовь (заботливо распихивая по карманам памятные фенечки и девайсы)??? ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Aquin
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел сегодня - появилась мысль, что в следующей части чужие прилетят в город с населением миллион человек. Как раз саспенса в фильме нет нифига, ибо просто не успевают появиться герои, за которых хоть как-то переживаешь.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Sarlex
2 апреля 2015, 12:51
Говно.
Чужие 2 - the best!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Андрей
12 марта 2018, 18:29
Оценка
решил пересмотреть...
первая половина фильма очень качественна и захватывающая!
"чущник" это смешно!
первый "чужой против хищника" посерьёзнее что ли.
с другой стороны, сейчас вообще кризис такого жанра и даже переснятые фильмы не убедительны.
первые три части Чужого и Прометей - мои фавориты и любимые фильмы!
8 баллов из 10ти!
12 марта 2018, 18:29
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Теперь я поняла, кто мне все же больше нравится из монстров - это точно Хищник!!! ✊ ✊ ✊
Любимый момент фильма:
Девочка: Мама! Папа! За окном чудовище!!!!
Мама: Деточка, чудовищ не бывает!
Папа (светя в окно фонариком): Вот видишь, нет там никакого чудо... А-А-А-А!!!!!
Чужой (влезая через окно): Ням-ням. ✊
И еще наблюдение (пусть те, кто лучший, чем я, специалист в Элайанах, поправят, если что не так): самки чужих ведь получаются, если зародыш попал в женщину? А Предалайан в фильме сам мог откладывать зародышей, стало быть, был самкой? И погибший Хищник на разбившемся корабле (из которого Предалайан получился) был женщиной? А Хищник, прилетевший на сигнал бедствия, явно горько оплакивал погибшую любовь (заботливо распихивая по карманам памятные фенечки и девайсы)??? ✊
Чужие 2 - the best!
первая половина фильма очень качественна и захватывающая!
"чущник" это смешно!
первый "чужой против хищника" посерьёзнее что ли.
с другой стороны, сейчас вообще кризис такого жанра и даже переснятые фильмы не убедительны.
первые три части Чужого и Прометей - мои фавориты и любимые фильмы!
8 баллов из 10ти!
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