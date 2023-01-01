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Капитан Алатристе Капитан Алатристе
Киноафиша Фильмы Капитан Алатристе Капитан Алатристе, 2006: актеры и роли
Alatriste Капитан Алатристе 2006 / Франция / Испания / США
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Капитан Алатристе, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Агустин Диас Янес Agustín Díaz Yanes
В ролях
Вигго Мортенсен Вигго Мортенсен Viggo Mortensen Элена Анайа Хавьер Камара Хавьер Камара Javier Cámara Антонио Дечент Antonio Dechent Хуан Эчанове Juan Echanove Эдуард Фернандес Эдуард Фернандес Eduard Fernández Ариадна Гиль Ariadna Gil Эдуардо Норьега Эдуардо Норьега Eduardo Noriega Бланка Портильо Унакс Угальде Unax Ugalde Энрико Ло Версо Enrico Lo Verso Карлос Бардем Карлос Бардем Carlos Bardem Пилар Бардем Pilar Bardem Франческ Гарридо Francesc Garrido Кристина Маркос Cristina Marcos Франческ Орелла Пилар Лопес де Айяла
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