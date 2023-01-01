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Скоро в прокате "Восставшая из ада"
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Капитан Алатристе
Капитан Алатристе, 2006: актеры и роли
Alatriste
Капитан Алатристе
2006 / Франция / Испания / США
7.3
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Капитан Алатристе, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Агустин Диас Янес
Agustín Díaz Yanes
В ролях
Вигго Мортенсен
Viggo Mortensen
Элена Анайа
Хавьер Камара
Javier Cámara
Антонио Дечент
Antonio Dechent
Хуан Эчанове
Juan Echanove
Эдуард Фернандес
Eduard Fernández
Ариадна Гиль
Ariadna Gil
Эдуардо Норьега
Eduardo Noriega
Бланка Портильо
Унакс Угальде
Unax Ugalde
Энрико Ло Версо
Enrico Lo Verso
Карлос Бардем
Carlos Bardem
Пилар Бардем
Pilar Bardem
Франческ Гарридо
Francesc Garrido
Кристина Маркос
Cristina Marcos
Франческ Орелла
Пилар Лопес де Айяла
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