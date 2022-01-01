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Полу-Нельсон
Полу-Нельсон, 2006: актеры и роли
Half Nelson
Полу-Нельсон
2006 / США
8.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Полу-Нельсон, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Райан Флек
Ryan Fleck
В ролях
Райан Гослинг
Ryan Gosling
Шарика Эппс
Shareeka Epps
Энтони Мэки
Моник Кёрнен
Monique Curnen
Карен Чилтон
Karen Chilton
Тина Холмс
Tina Holmes
Коллинс Пенни
Дебора Раш
Deborah Rush
Джей О. Сэндерс
Jay O. Sanders
Брайс Силвер
Bryce Silver
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