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Нация фастфуда
Нация фастфуда, 2006: актеры и роли
Fast Food Nation
Нация фастфуда
2006 / Великобритания / США
7.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Нация фастфуда, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Линклейтер
Richard Linklater
В ролях
Каталина Сандино Морено
Catalina Sandino Moreno
Патрисия Аркетт
Patricia Arquette
Итан Хоук
Ethan Hawke
Грег Киннир
Greg Kinnear
Крис Кристофферсон
Kris Kristofferson
Луис Гусман
Luis Guzmán
Авриль Лавинь
Avril Lavigne
Митч Бэйкер
Бобби Каннавале
Bobby Cannavale
Эшли Джонсон
Ashleigh Johnson
Ана Клаудиа Таланкон
Уилмер Вальдеррама
Wilmer Valderrama
Эсай Моралес
Esai Morales
Лу Тейлор Пуччи
Lou Taylor Pucci
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