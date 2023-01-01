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Город мастеров
Город мастеров, 1965: актеры и роли
Город мастеров
1965 / СССР
7.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Город мастеров, 1965: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Бычков
Vladimir Bychkov
В ролях
Георгий Лапето
Марьяна Вертинская
Лев Лемке
Савелий Крамаров
Зиновий Гердт
А. Барановский
Вася Бычков
И. Комаров
Владимир Козлов
Vladimir Kozlov
О. Коравайчук
Р. Коновалов
В. Кремена
Р. Мирский
Леонид Каневский
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